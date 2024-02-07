Происшествия 07 февраля 2024, 09:57 Житель Екатеринбурга загадочно исчез после похода в баню с друзьями Ura.ru: пропавшего после бани с друзьями екатеринбуржца нашли в больнице Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Екатеринбуржца, который пропал после встречи с друзьями в бане, нашли в больнице. Мужчина получил черепно-мозговую травму и не выходил на связь с родственниками несколько дней. Об этом сообщило издание Ura.ru.

О состоянии жителя Екатеринбурга рассказала его родственница.

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«Сейчас Иван находится в больнице, у него черепно-мозговая травма. Нам пока мало что известно, завтра будем узнавать подробности», — заявила она.

Женщина отметила, что пропавший встречался с друзьями в бане в селе Горный Щит. После отдыха он вызвал такси и отправился домой, но пропал. Родственники не видели мужчину четыре дня.

Ранее правоохранители нашли девушку, которую якобы похитили около подъезда дома в Кирове. Видеозапись с «похищением» распространилась в Сети.

В МВД объяснили, что кировчанку увели под руки ее двое знакомых, с которыми у нее произошел небольшой конфликт. Девушка заявила полиции, что в ее отношении никто не совершал никаких противоправных действий.