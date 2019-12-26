Житель Екатеринбурга за ночь украл три автобуса и устроил ДТП

Мужчина за ночь украл со стоянки в Екатеринбурге три автобуса. На одном из них он заехал во двор и зацепил сразу несколько машин. Полиция выясняет мотивы такого поступка.

Инцидент произошел в одном из дворов Академического района Екатеринбурге. На узкие улочки заехала рейсовая маршрутка № 019 и начала таранить припаркованные машины. Почти на всех автомобилях были видны следы зеленой краски от маршрутки, поломаны боковые зеркала, помяты кузова и бамперы.

Остановился водитель только когда заехал в тупик, но сразу поспешил скрыться. «Видимо он не знал, что здесь нет выезда-заезда и здесь и остановился», — рассказал «360» хозяин одной из пострадавших машин Владимир Щербаков.

Местные жители увидели лихача в тот же вечер и вызвали полицию, но когда они подбежали к маршрутке, водителя в ней уже не было. «С нарядом посмотрели что есть ключи в зажигании, потом охранника садика спросили, он сказал что прямо перед нами <…> убежал молодой человек из него куда-то в сторону», — вспоминает местный житель Илья Мокеров.

Задержать угонщика удалось по горячим следам. Как выяснилось, он не работал водителем, а маршрутку украл вместе с еще двумя автобусами из автопарка.

По словам охранника автопарка Диршота Хайриева, в 04:30 ворота стоянки открывают, чтобы водители могли забрать технику и отправиться в рейс. Мужчина признался, что и подумать не мог, что автобусы могли угнать.

Позже директор транспортной компании Алексей Карпычев отметил, что горе вор был «в зюзю пьян» и находился в невменяемом состоянии.

Сейчас мотивы его поступка выясняет полиция. По словам юристов, мужчине даже грозит уголовная ответственность за умышленное причинение вреда имуществу. В свою очередь водители не захотели подавать иски, так как все машины застрахованы. Угнанные уже автобусы в автопарк.