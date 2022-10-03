Житель Екатеринбурга устроил стрельбу в кафе во время детского праздника | 360°

Происшествия 03 октября 2022, 15:25 Поделиться Telegram

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Viber Житель Екатеринбурга устроил стрельбу в кафе во время детского праздника

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Злоумышленник ворвался в кафе в Екатеринбурге и устроил там стрельбу. В момент происшествия в заведении находились дети. Об этом сообщил Tagilcity.ru со ссылкой на Е1.

Ситуация произошла вчера, 2 октября. Сначала мужчина в состоянии алкогольного опьянения с оружием в руке зашел в одно заведение, однако быстро покинул заведение. После он посетил второе кафе, где открыл стрельбу. В этот момент там проходил детский праздник.

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Мужчину смогли задержать посетители, которые после передали его оперативникам. На данный момент выясняются обстоятельства случившегося.

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