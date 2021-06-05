Житель Екатеринбурга устроил дебош в больнице

Неадекватный мужчина ворвался в ЦКГБ № 1 в Екатеринбурге, ударил медсестру и убежал в гинекологическое отделение. Дебоширом оказался супруг одной из пациенток, потерявшей ребенка.

Мужчина угрожал всех убить и ломал медицинскую аппаратуру. Затем он забрался на подоконник и пригрозил выпрыгнуть в окно. К больнице прибыли полицейские, ее территорию оцепили, рассказал паблик «Инцидент Екатеринбург».

Одна из подписчиц группы заявила, что работает медсестрой в приемном покое и видела, что произошло.

«Он забежал к нам, ударил медсестру, сломал аппаратуру. Сказал, что убьет всех из-за жены. Потом пошел наверх в гинекологическое отделение, там закрылся в палате. Когда приехала полиция, он вылез в окно и сказал, что спрыгнет, если кто-то подойдет к нему», — пояснила она.

Начальник пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал E1.RU, что не совершать необдуманных поступков мужчину уговаривали начальник ОП № 7 полковник полиции Андрей Киселев и психологи МЧС. Тот прислушался и отказался от планов покончить с собой.

«По предварительным данным, возможной причиной такого поведения стала шокирующая новость о том, что его беременная супруга не смогла доносить ребенка. Но насколько эта версия жизнеспособна, будет установлено сотрудниками полиции в ближайшее время», — уточнил Горелых.

Он добавил, что понять мужчину можно, но вину врачей еще надо доказать. Обоснованное решение примут после окончания проверки. Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств.