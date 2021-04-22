Житель Екатеринбурга умер под колесами товарного поезда

В Екатеринбурге семейная пара шла через железнодорожные линии в неположенном месте и попада под грузовой поезд. Мужчина умер от полученных травм на месте, женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Полиция начала проверку после гибели 50-лентнего мужчины на сортировочной станции Екатеринбург—Пассажирский. Известно, что в момент происшествия мужчина не был трезв. Он находился в компании спутницы, которая также была пьяна. Медики борются за ее жизнь, рассказали в СК.

Машинист заявил, что он заметил людей, которые пересекали пути. Он подал сигнал и попытался затормозить, но тормозной путь поезда оказался очень длинным.