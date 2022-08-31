Житель Екатеринбурга пострадал в ДТП с участием такси и трамвая

В Екатеринбурге на улице Татищева столкнулись такси и трамвай. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сотрудника городского ГИБДД. Один человек пострадал.

Авария произошла вечером 30 августа. Водитель такси Volkswagen Polo не справился с управлением и врезался в трамвай.

В результате травмы получила 23-летняя пассажирка такси. Ее госпитализировали в 36-ю больницу. Врачи диагностировали у девушки сотрясение головного мозга.