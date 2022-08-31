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    31 августа 2022, 21:42

    Житель Екатеринбурга пострадал в ДТП с участием такси и трамвая

    Арина Бобкова

    В Екатеринбурге на улице Татищева столкнулись такси и трамвай. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сотрудника городского ГИБДД. Один человек пострадал.

    Авария произошла вечером 30 августа. Водитель такси Volkswagen Polo не справился с управлением и врезался в трамвай.

    В результате травмы получила 23-летняя пассажирка такси. Ее госпитализировали в 36-ю больницу. Врачи диагностировали у девушки сотрясение головного мозга.