14 июля 2020, 17:23
Житель Екатеринбурга поджег своего начальника
В Екатеринбурге мужчина поджег своего начальника. От полученных травм он скончался. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.
30-летнего подозреваемого обвиняют в убийстве с особой жестокостью общеопасным способом.
Отмечается, что в прошлом году, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поссорился с начальником, облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение.