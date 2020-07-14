Житель Екатеринбурга поджег своего начальника

30-летнего подозреваемого обвиняют в убийстве с особой жестокостью общеопасным способом.

Отмечается, что в прошлом году, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поссорился с начальником, облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение.