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    14 июля 2020, 17:23

    Житель Екатеринбурга поджег своего начальника

    Анастасия Кременчугская

    В Екатеринбурге мужчина поджег своего начальника. От полученных травм он скончался. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

    30-летнего подозреваемого обвиняют в убийстве с особой жестокостью общеопасным способом.

    Отмечается, что в прошлом году, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поссорился с начальником, облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

    Прокуратура утвердила обвинительное заключение.