Происшествия 26 августа 2023, 18:05 Житель Екатеринбурга подрался с аниматорами на открытии алкомаркета E1: екатеринбуржец подрался с аниматорами на открытии алкомаркета Freepik

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Мужчина подрался с двумя аниматорами в костюме пивных бочек на открытии магазина «ПивКо» в Екатеринбурге на улице Готвальда. Видео с места происшествия поделился канал Е1. Позже зачинщик драки связался со СМИ и заявил, что она была постановочной — якобы целью было раскрутить новую торговую точку — и никто на самом деле не пострадал.

На кадрах видно, как мужчина задевает аниматора плечом и начинается потасовка. В итоге агрессивный гость избил, швырнул на землю и запинал ногами обоих парней. Очевидец рассказал, что один молодой аниматор после «ушел плакать».

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Зрители не пытались вмешаться, в основном снимали происходящее на телефон. Возможно, они и предполагали, что присутствуют при постановке.

Сообщений о драке в полицию не поступало. В региональном ГУ МВМ изданию пояснили, что при желании участники инцидента могут обратиться в ближайший территориальный ОВД.

В сети «ПивКо» о потасовке узнали из интернета и пояснили, что аниматоры «решили так развлечься».