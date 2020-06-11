Житель Екатеринбурга отбивался удавом от полиции. Видео

Пьяный водитель попался сотрудникам ДПС в Екатеринбурге. Он не захотел сдаваться правоохранителям и стал натравливать на них удава, который был у него в машине. В итоге мужчину задержали.

Весь инцидент засняли на видео. На кадрах видно, как инспектор пытается палкой убрать змею. Водитель сильно матерится, держит в руке удава и тычет им в сотрудника ДПС.

«Они остановили пьяного, но он давай пугать их удавом и пытался уехать. Инспекторы его сумели догнать и заблокировать», — рассказали Ura.ru очевидцы случившегося.

В УМВД по Екатеринбургу уточнили, что автомобиль попытались остановить, но водитель решил скрыться. Через некоторое время машину догнали возле дома № 61 на Кировоградской улице в Екатеринбурге.

«За рулем находился водитель с признаками опьянения. Нарушитель — ранее судимый местный житель 1963 года рождения — был доставлен в дежурную часть отдела полиции № 15 для разбирательства», — отметила начальник пресс-группы УМВД по городу Ирина Каргаполова.

Она добавила, что мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование, за что его привлекли к административной ответственности. Как выяснилось, водитель угрожал колумбийским радужным удавом. По словам мужчины, питомца он назвал Кокаином. Сейчас удав находится на передержке.