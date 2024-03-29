Происшествия 29 марта 2024, 12:18 Житель Екатеринбурга обманул любовницу ради покупки квартиры для жены

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Житель Екатеринбурга купил на деньги любовницы квартиру своей жене. История закрутилась еще в 2017 году, сообщил «Царьград».

Мужчина начал вести переписки с незнакомкой в Сети, что привело к романтическим отношениям. Собеседник неоднократно жаловался подруге на проблемы с финансовым положением. За пять лет женщина перевела партнеру более 1,5 миллиона рублей.

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Впоследствии пара рассталась. Позже потерпевшая узнала, что бывший возлюбленный потратил ее средства на покупку жилплощади для жены. Спор будут рассматривать в судебном порядке.