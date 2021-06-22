Житель Екатеринбурга на спор залез на стрелу строительного крана

В столице Свердловской области на стройку одного из жилых комплексов пробрался местный житель. Молодой человек поспорил со знакомыми на 100 000 рублей, что он сможет залезть на стрелу строительного края. Об этом сообщил tagilcity.ru со ссылкой на местные СМИ.

Благодаря альпинистским навыкам парень спор выиграл. Выигрыш он получил в тот же день. Экстремал признался, что просто так на кран он бы никогда не полез. Повторять подобное молодой человек не собирается. Он рассказал, что после «восхождения» на строительную технику у него всю ночь дрожало тело.