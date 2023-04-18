Происшествия 18 апреля 2023, 12:58 Житель Екатеринбурга избил 13-летнего подростка из-за ссоры собак в лифте

Читать 360tv в

В Екатеринбурге житель многоквартирного дома, расположенного на улице Академика Парина, избил 13-летнего подростка, который находился с собакой в лифте. Об этом написал сайт tagilcity.ru.

По информации пресс-службы УВМД по Екатеринбургу, конфликт между мужчиной и подростком начался из-за драки их собак. Оба зашли в лифт с питомцами, которые сразу сцепились. Видимо, не выдержав напряжения, мужчина применил насилие в отношении мальчика.

Реклама

В результате подростку потребовалась медицинская помощь. По данному факту участковые организовали проверку.