Житель Дзержинска открыл стрельбу рядом с жилым зданием

Мужчина начал стрельбу во дворе жилого здания в Дзержинске. Этот инцидент записала камера домофона.

О произошедшем сообщили в паблике «Дзержинское время».

Инцидент случился на улице Буденного в ночь с 19 на 20 января. Примерно в 03:40 возле калитки двора появились двое мужчин, при этом в руках у одного из них было ружье. Далее они проследовали уже к подъезду.

На записях с видеокамеры домофона слышно, что один просит другого не устраивать стрельбу. Но мужчина все же взял ружье и, прицеливаясь куда-то вверх, сделал три выстрела. После рядом начали реветь сигнализации припаркованных во дворе автомобилей.

В комментариях под видеороликом местные жители высказались относительно увиденного. Как считают многие, дебошира следует лишить лицензии, изъять у него ружье, а также заставить его платить штраф, пишет newsnn.ru.