Житель Дзержинска отдал мошенникам 800 тысяч рублей | 360°

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Житель Дзержинска отдал мошенникам 800 тысяч рублей

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Мошенники обманом получили от жителя Дзержинска 800 тысяч рублей. Об этом рассказало НИА «Нижний Новгород».

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Мужчина попался на стандартную мошенническую схему — ему позвонили якобы из службы безопасности банка и сообщили, что на его имя пытаются оформить кредит. Деньги посоветовали перевести на «безопасный счет». Мужчина перевел свои сбережения на названный счет, а что стал жертвой злоумышленников, понял только на следующий день. Он заявил в полицию, возбуждено уголовное дело.

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