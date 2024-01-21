Происшествия 21 января 2024, 16:44 Житель Донецка пострадал при сбросе боеприпаса с беспилотника ВСУ Кулемзин: мужчина пострадал при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ в Донецке

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В результате утреннего сброса снаряда с бесплотного летательного аппарата ВСУ в Донецке пострадал мужчина 1990 года рождения. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Мужчина пострадал при сбросе боеприпаса с беспилотника на пересечении улиц Туманяна и Ленкоранской в Куйбышевском районе», — написал он.

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Утром в воскресенье националисты нанесли ракетный удар по Кировскому району Донецка, наибольший удар пришелся по оживленному микрорайону Текстильщик. В результате атаки ВСУ погибли как минимум 25 человек, еще порядка 20 получили ранения.

Один из снарядов боевиков попал в крышу магазина бытовой техники и уничтожил много товара. После этого помещение заволокло дымом, покупатели начали разбегаться.

В Госдуме резко осудили очередную террористическую атаку киевского режима и пообещали неминуемую расплату. По ситуации также жестко высказался глава МИД России Сергей Лавров, который назвал удары по мирному населению вероломными.