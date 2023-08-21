Происшествия 21 августа 2023, 12:23 Житель Донецка получил ранение в результате обстрела ВСУ Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле ВСУ пострадал мирный житель Донецка РИА «Новости»

Читать 360tv в

Донецк в очередной раз подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате атаки мирный житель получил ранение, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Мужчина 1986 года рождения пострадал после детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса. Также в результате обстрелов Донецка повреждения получил многоквартирный дом.

Реклама

«В результате детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса по улице Артема, 169а, ранен мужчина 1986 года рождения», — говорится в сообщении.

Донецкая Народная Республика снова оказалась под огнем 20 августа. В результате атаки погиб мирный житель Ясиноватой, еще пять человек получили ранения. Всего за день ВСУ выпустили до ДНР более 80 боеприпасов. В Донецке и Ясиноватой повреждены 13 жилых домов.

Во вторник, 15 августа, Вооруженные силы Украины выпустили 138 боеприпасов по ДНР. Региональное МЧС 16 августа сообщило, что в центре Донецка обнаружили неразорвавшиеся кассетные суббоеприпасы западного образца.