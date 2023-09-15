Происшествия 15 сентября 2023, 23:33 Житель Донецка получил ранение после подрыва на мине «Лепесток» Мэр Кулемзин: житель Донецка получил ранение при подрыве на мине «Лепесток» РИА «Новости»

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Мужчина пострадал при подрыве на противопехотной мине «Лепесток». Инцидент произошел в Петровском районе Донецка, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

«В результате подрыва на противопехотной мине ПФМ-1 „Лепесток“ в Петровском районе в районе шахты Челюскинцев получил ранение 41-летний мужчина», — написал он.

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Накануне днем под обстрел ВСУ попал автобус с пассажирами в Донецке. Ранения получили находящиеся в салоне мужчина и женщина.

Ранее на дороге между Ясиноватой и Горловкой подорвалась беременная жительница ДНР. Ее госпитализировали с тяжелыми ранениями. Кроме того, в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины в населенном пункте Керменчик ранения получил мужчина 1949 года рождения.

Украинские боевики регулярно обстреливают Донецк и другие города республики. На этой неделе ВСУ обстреляли детский сад в Ворошиловском районе. Дошкольное учреждение получило серьезные повреждения.