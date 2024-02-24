Происшествия 24 февраля 2024, 16:44 Житель Донецка погиб в результате удара ВСУ по жилому дому Глава Донецка Кулемзин: удар ВСУ по Ворошиловскому району унес жизнь мужчины РИА «Новости»

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ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка. Из-за удара по жилому дому погиб мужчина, а также пострадала одна местная жительница. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела Ворошиловского района по проспекту Ватутина: погиб мужчина 1973 года рождения, ранения получила женщина 1955 года рождения», — указал он.

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Корреспондент РИА «Новости» отметил, что снаряд прилетел в верхнюю часть многоэтажного дома, пробив стену. Из-за удара повредились балконы и оконные рамы верхних этажей. Взрывная волна выбила окна в соседнем здании.

Ранее украинские боевики атаковали Горловку. Они обстреляли ее 19 раз, из-за ударов пострадали четыре местных жителя. Повреждения также получили частные дома и газопровод, а поселки шахты имени Изотова и Стальсбыт Никитского района остались без света.