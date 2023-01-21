Происшествия 21 января 2023, 18:00 Житель Донецка погиб в результате обстрела ВСУ Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели мирного жителя в Кировском районе после обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка, в результате чего погиб местный житель. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Кировского района на Дагестанской улице погиб мужчина. Его личность устанавливается», — написал он.

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Кировский район Донецка в течение субботы неоднократно оказывался под обстрелом ВСУ.

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Совместный центр контроля и координации огня сообщал, что в общей сложности националисты с утра выпустили 31 снаряд натовского калибра 155 миллиметров. ВСУ вели обстрел с позиций в населенных пунктах Галициновка, Карловка и Орловка.

Украинские боевики ежедневно обстреливают мирных жителей Донецка. Ранее сообщалось, что 16 января националисты обстреляли жилые дома и торговый центр в Калининском районе. Погиб один человек.

Представитель Народной милиции ДНР предположил, что усилившиеся атаки связаны с получением ВСУ новой партии боеприпасов.