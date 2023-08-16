16 августа 2023, 15:02
Житель Донецка погиб в результате обстрела ВСУ
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели мужчины после обстрела ВСУ
Украинские боевики в очередной раз нанесли удар по Донецку, погиб один местный житель. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«В результате обстрела Кировского района в поселке Шахты имени Абакумова погиб мужчина 1953 года рождения», — написал он.
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Совместный центр контроля и координации огня в Telegram-канале уточнил, что боевики выпустили по Кировскому району 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. ВСУ вели обстрел со стороны населенного пункта Кураховка.
В воскресенье, 13 августа, националисты также атаковали Донецк. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал о гибели мирного жителя в Петровском районе. Также шесть человек получили ранения, среди них 12-летняя девочка, писал RT.
Политолог Евгений Михайлов заявлял «360», что для прекращения обстрелов городов Донбасса российским войскам необходимо дойти до Киева.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Донецк
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