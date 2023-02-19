Происшествия 19 февраля 2023, 21:47 Житель Донецка погиб при обстреле ВСУ. Число раненых выросло Штаб теробороны ДНР сообщил об одном погибшем и 11 пострадавших при обстреле ВСУ Донецка РИА «Новости»

Читать 360tv в

Количество раненых при обстреле центра Донецка со стороны украинских боевиков увеличилось до 11. Также стало известно об одном погибшем. Об этом сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

В представительстве региона в Совместном Центре по контролю и координации сообщали, что среди раненых двое детей: девочка 2014 года рождения и мальчик — подросток 2005 года рождения, которые находились на «Крытом рынке».

Реклама

Также известно, что среди пострадавших три женщины и двое мужчин. Об остальных раненых информация пока не поступила.

Реклама

Украинские боевики открыли массированный обстрел Донецка со стороны поселка Ласточкино. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что за две минуты прилетели около 40 снарядов.

Под ударами оказались Ворошиловский и Киевский районы города. Осколки повредили административные здания детский сад, школу, библиотеку, торговые центры, а также республиканский центр информационных технологий.

Один из снарядов попал в общежитие Донецкого национального технического университета. Также пострадали 10 многоквартирных и два частных дома.