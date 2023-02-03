Эксклюзив 03 февраля 2023, 06:40 Житель дома в Хамовниках выпал из окна пятого этажа во время пожара Пожар случился в доме на Комсомольском проспекте в Москве, пострадал один человек РИА «Новости»

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В многоквартирном доме на Комсомольском проспекте в Москве случился пожар. Загорелись личные вещи и мебель, спасатели взломали дверь одной из квартир и потушили открытый огонь. Из окна выпал человек, за его состоянием следят медики, рассказал источник «360».

Очевидцы вызвали помощь около шести часов утра, когда увидели дым из квартиры на пятом этаже восьмиэтажки на Комсомольской проспекте. Один человек выпал из окна, в квартире предположительно могли еще находиться люди. Спасатели подобрались к очагу пожара с двух сторон — приставили к окну подъемный механизм и вошли в подъезд, чтобы вскрыть дверь.

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В квартире никого не нашли, но обнаружили сильное задымление и высокую температуру. Горели личные вещи и мебель на площади около четырех квадратных метров, открытый огонь потушили. Причину пожара определят специалисты. В скорую помощь поступило одно ситуационное обращение, выпавшего из окна человека госпитализировали.

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