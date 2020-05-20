Житель Читы выгнал бригаду в медкостюмах. Они приехали на машине с картонным «красным крестом»

Как сообщил аккаунт «Двач» в Twitter, видео записали в Чите. Мужчина увидел, что из машины с нарисованным красным крестом на лобовом стекле вышли люди в защитных костюмах. Он сразу заподозрил неладное и поинтересовался, к кому они приехали.

Бригада в обмундировании подошла к подъезду, но в последний момент передумала. Люди сели в авто и уехали, немного попререкавшись с жильцом дома.

В «Дваче» предположили, что таким образом люди могут спокойно «обносить квартиры и не вызывать подозрений».

В комментариях под видео подписчики назвали мужчину, снявшего видео, героем — ведь он защитил свой подъезд от незваных гостей. Некоторые вспомнили, что видели подобную картину и в других городах.

«Схема простая. Ищут бабушек, говорят, что соседи заболели и надо срочно делать дезинфекцию за 100 рублей. Бабушки в панике башляют», — написал один из комментаторов.

Но многие уверены, что это были настоящие врачи, которые приехали на машине от поликлиники без официальных опознавательных знаков. А уехали они, потому что испугались неадекватного жильца, пишут пользователи.