Житель Читы угнал машину знакомой и устроил ДТП

Житель Читы угнал автомобиль знакомой женщины и устроил на нем аварию. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на полицию.

Уточняется, что мужчину собирались остановить для проверки документов, после чего он набрал скорость и попытался скрыться. Полицейские погнались за ним, а чуть позже нарушитель врезался в препятствие по дороге.

Выяснилось, что у него нет ни прав, ни документов на машину. Он рассказал, что взял ключи у знакомой, к которой пришел в гости. Мужчина хотел покататься и забрал их, когда девушка уснула. На него завели уголовное дело.