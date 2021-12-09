Житель Читы насмерть сбил пешехода

На трассе «Байкал» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Авария произошла в 2:15. 48-летний водитель Mazda насмерть сбил пешехода.

За последние сутки в Забайкальском крае выявили 385 нарушений ПДД. Среди них десять фактов пьяной езды. 11 человек перевозили детей без специальных кресел. При этом зарегистрировали 21 ДТП. В двух из них есть пострадавшие.

Также 8 декабря около шести часов вечера столкнулись Nissan Murano и Toyota Probox.