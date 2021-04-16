16 апреля 2021, 02:09
Житель Читы избил 83-летнего пенсионера из-за кошелька с 5 рублями
Полицейские из Забайкалья обнаружили подозреваемого в грабеже. Об этом рассказал «Царьград».
Черновский отдел полиции 15 апреля в 11:24 получил обращение местого жителя, рассказавшего о том, что неизвестный мужчина избил его и скрылся с кошельком, где была только одна пятирублевая монета.
15 апреля в 11:24 в Черновский отдел полиции поступило сообщение от местного жителя, который рассказал, что в поъезде его дома неизвестный нанес ему побои и похитил кошелек, в котором находилась одна пятирублевая монета.
Мужчине 31 года грозит до семи лет лишения свободы.