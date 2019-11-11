Житель Челябинской области задержал педофила, едва не изнасиловавшего его дочь

По данным информагентства, пойманный горожанином педофил уже сидел за изнасилование. Это выяснилось, когда на место происшествия прибыли правоохранители.

«На последнее преступление он пошел после одиннадцатилетнего заключения», — пояснил собеседник информагентства.

Отмечается, что во время допроса насильник признался в своих намерениях. Миасский городской суд примет решение в отношении задержанного.