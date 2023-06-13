Происшествия 13 июня 2023, 23:22 Житель Челябинской области устроил пожар по возвращении из психиатрической клиники

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Пожар произошел в Челябинской области. Там загоралась квартира, которая принадлежала душевнобольному мужчине. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.

Возгорание зафиксировали 13 июня. Житель Златоуста вернулся с лечения из психиатрической клиники несколько недель назад и устроил пожар.

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Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать из здания девять человек, среди которых — двое детей. К тушению привлекли пять единиц техники и 19 человек личного состава.