13 июня 2023, 23:22
Житель Челябинской области устроил пожар по возвращении из психиатрической клиники
Пожар произошел в Челябинской области. Там загоралась квартира, которая принадлежала душевнобольному мужчине. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.
Возгорание зафиксировали 13 июня. Житель Златоуста вернулся с лечения из психиатрической клиники несколько недель назад и устроил пожар.
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Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать из здания девять человек, среди которых — двое детей. К тушению привлекли пять единиц техники и 19 человек личного состава.
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