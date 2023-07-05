Происшествия 05 июля 2023, 16:47 Житель Челябинской области угнал машину со спящим владельцем в салоне

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Сотрудники полиции города Аргаяш Челябинской области задержали местного жителя, который угнал автомобиль с его спящим владельцем внутри. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УМВД России по региону.

Подозреваемый увидел открытое авто своего приятеля, с которым до этого выпивал алкоголь. Он сел за руль и поехал кататься по городу. В какой-то момент угонщик не справился с управлением и врезался в столб.

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Отмечается, что местному жителю грозит до пяти лет лишения свободы.