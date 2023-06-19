19 июня 2023, 18:46
Житель Челябинской области угнал автопогрузчик
В Челябинской области полицейские задержали жителя Копейска, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автопогрузчик. Об этом написал Ura.ru.
Как рассказали в пресс-службе главного управления МВД по региону, 35-летний мужчина за рулем автопогрузчика привлек внимание сотрудников ДПС тем, что не включил фары у машины.
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Его задержали около двух часов ночи и доставили в отдел МВД для дальнейшего разбирательства.
Челябинская область
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