Происшествия 28 ноября 2023, 15:31 Житель Челябинской области стал жертвой пожара в частом доме из-за неисправности печи

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Мощный пожар охватил частный дом площадью 48 квадратных метров в городе Коркино Челябинской области. Не обошлось без жертв. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на МЧС РФ по региону.

Возгорание зафиксировали в ночь на 28 ноября на Красноармейской улице. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело 62-летнего мужчины. Предварительно, причиной появления пламени стала неисправность печи.