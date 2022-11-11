Происшествия 11 ноября 2022, 14:30 Житель Челябинской области пойдет под суд после смертельного ДТП со сварщиками

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В Челябинской области будут судить 33-летнего водителя из Златоуста, который, управляя фурой, раздавил в траншее двух рабочих-сварщиков. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу полицейского главка региона.

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По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Сайт «Аргументы и факты» написал, что в аварии погибли рабочие 1994 и 1996 годов рождения.