Происшествия 13 марта 2024, 12:05 Житель Челябинской области погиб во время пожара в частном доме

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Пожар, произошедший ночью 13 марта в деревне Усольцево Челябинской области, унес жизнь одного человека. Об этом рассказал сайт Ura.ru, ссылаясь на пресс-службу МЧС России по региону.

До прибытия пожарных на место ЧП деревянный дом был полностью охвачен огнем. Спасатели обнаружили мужчину у входа на веранду без признаков жизни.

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В ликвидации огня участвовали 18 человек личного состава МЧС и пять единиц техники. Сейчас сотрудники отдела дознания устанавливают точную причину случившегося.