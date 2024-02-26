Происшествия 26 февраля 2024, 11:10 Житель Челябинской области погиб в пожаре, который начался из-за непотушенной сигареты

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В Челябинской области в результате пожара в доме погиб местный житель. Случай произошел накануне в Каслях на улице Красного Фронта. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

В ведомстве рассказали, что причиной пожара стала непотушенная сигарета. В жилище не был установлен пожарный извещатель.

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Во время тушения спасатели обнаружили мужчину 1978 года рождения без признаков жизни.