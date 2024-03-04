04 марта 2024, 15:36
Житель Челябинской области погиб при заносе снегохода в темное время суток
Житель Копейска стал жертвой ДТП с участием транспортного средства, предназначенного для зимней эксплуатации. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.
По предварительным данным, 36-летний мужчина отправился кататься на снегоходе в темное время суток. В какой-то момент технику занесло, она перевернулась.
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Мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте аварии. Организована проверка.
Челябинская область
ДТП
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