Происшествия 04 марта 2024, 15:36 Житель Челябинской области погиб при заносе снегохода в темное время суток

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Житель Копейска стал жертвой ДТП с участием транспортного средства, предназначенного для зимней эксплуатации. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По предварительным данным, 36-летний мужчина отправился кататься на снегоходе в темное время суток. В какой-то момент технику занесло, она перевернулась.

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Мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте аварии. Организована проверка.