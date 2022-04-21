Житель Челябинской области погиб от пожара в своем авто

Мужчина погиб в ходе ДТП в Снежинске Челябинской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГИБДД региона.

В ночь на 20 апреля водитель Renault Duster направлялся по трассе Снежинск — Иткуль. Около полуночи ночи он не справился с управлением и вылетел за пределы перекрестка. Автомобиль врезался в бетонное опору магистрального трубопровода.

В результате столкновения автомобиль загорелся. Водитель не смог покинуть машину и погиб прямо за рулем. Сотрудники органов проводят проверку случившегося.