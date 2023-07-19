Происшествия 19 июля 2023, 19:33 Житель Челябинской области обворовал своего 60-летнего родственника из Магнитогорска

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В Челябинской области правоохранители задержали 29-летнего местного жителя, который обворовал своего 60-летнего дядю. О случившемся сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Управления МВД России по региону.

Мужчина попросил племянника присмотреть за квартирой в свое отсутствие, а когда вернулся домой, то не обнаружил стиральной машины, телевизора и холодильника. Племянник продал технику, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

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В отношении задержанного завели уголовное дело по статье «Кража».