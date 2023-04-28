Происшествия 28 апреля 2023, 11:14 Житель Челябинской области напал с ножом на семейную пару

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Житель Коркино в Челябинской области напал с ножом на семейную пару во время застолья. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по региону.

Знакомые вместе выпивали, после чего между ними произошел конфликт. В результате ссоры мужчина схватил нож и напал на супружескую пару.

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Отмечается, что местного жителя задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.