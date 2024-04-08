08 апреля 2024, 13:49
Житель Челябинска выстрелил в голову таксисту из травматического пистолета
Житель Челябинска выстрелил в голову таксисту из травматического пистолета из-за спора во время поездки. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД города.
По данным ведомства, после выстрела пассажир попытался скрыться, вскоре сотрудники полиции задержали его по месту проживания. Во время обысков правоохранители изъяли у мужчины травматический пистолет.
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Отмечается, что у задержанного было разрешение на оружие.
Челябинск
Оружие
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