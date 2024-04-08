Происшествия 08 апреля 2024, 13:49 Житель Челябинска выстрелил в голову таксисту из травматического пистолета

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Житель Челябинска выстрелил в голову таксисту из травматического пистолета из-за спора во время поездки. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД города.

По данным ведомства, после выстрела пассажир попытался скрыться, вскоре сотрудники полиции задержали его по месту проживания. Во время обысков правоохранители изъяли у мужчины травматический пистолет.

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Отмечается, что у задержанного было разрешение на оружие.