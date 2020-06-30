Житель Челябинска устроил маскарад ради мести сестре

36-летний мужчина сделал «смену пола», чтобы поджечь машину сестры. Он надел красную куртку и светлый парик (под цвет волос родственницы), взял пневматический пистолет и на такси отправился к автомобилю. По пути он заехал на заправку и в аптеку.

«Приехав во двор дома сестры, он несколько раз выстрелил из пистолета в стекло пассажирской двери ее Kia Rio, после чего бросил зажженную бутылку в бензином в салон. Затем вернулся в ожидавшее такси и, по дороге домой, выбросил из окна парик и куртку», — сообщили в прокуратуре.

Подозреваемого уже задержали, против него возбудили уголовное дело.