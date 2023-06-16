Происшествия 16 июня 2023, 18:00 Житель Челябинска сжег шесть домов, чтобы получить страховку

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Житель Челябинской области поджег шесть дачных домов для того, чтобы получить за них страховку. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Злоумышленник вместе со своим знакомым приобретал землю на территории садовых товариществ в Челябинске, Копейске и в Сосновском районе. Там они возводили дома из дешевых материалов, а после страховали их на сумму от 2,3 до 4,3 миллиона рублей. Спустя полгода мужчина устраивал пожары. Таким образом он смог получить свыше 18 миллионов рублей. Полицейские возбудили уголовное дело.