16 июня 2023, 18:00
Житель Челябинска сжег шесть домов, чтобы получить страховку
Житель Челябинской области поджег шесть дачных домов для того, чтобы получить за них страховку. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Злоумышленник вместе со своим знакомым приобретал землю на территории садовых товариществ в Челябинске, Копейске и в Сосновском районе. Там они возводили дома из дешевых материалов, а после страховали их на сумму от 2,3 до 4,3 миллиона рублей. Спустя полгода мужчина устраивал пожары. Таким образом он смог получить свыше 18 миллионов рублей. Полицейские возбудили уголовное дело.
Пожары
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