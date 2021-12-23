Житель Челябинска сбил ребенка во время поездки на самокате. Ему грозит два года тюрьмы

36-летний житель Челябинска сбил ребенка во время поездки на самокате. Мальчик получил тяжелую травму головы. Теперь злоумышленнику грозит два года заключения. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.

Ситуация произошла в августе 2021 года. Свидетелем ДТП стал отец мальчика. Он попытался задержать водителя, однако злоумышленник скрылся с места происшествия. Задержать его удалось в октябре. Свою вину мужчина признал.

«Самокатчика будут судить по статье „Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека“. Максимальное наказание — два года лишения свободы», — рассказали в ведомстве.