Житель Челябинска сбил ребенка и предъявил его родителям претензии за поврежденное авто

Водитель из Челябинска в феврале 2021 года сбил 12-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу, однако в какой-то момент на светофоре загорелся красный свет. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на сайт 74.ru.

Ситуация произошла на улице Братьев Кашириных. В результате ребенок получил сотрясение мозга. В больнице ему пришлось провести четыре дня. Водителя признали невиновным, однако за ребенка вступилась мать.

«Другие водители притормозили, а этот поехал вперед несмотря ни на что. Сыну некуда было деваться, а стоять посреди дороги было еще опаснее», — рассказала она.

Сам же водитель потребовал с родителей мальчика денежную компенсацию, заявив, что из-за удара его машина оказалась повреждена. Сейчас сотрудники органов назначили автотехническую экспертизу.