Происшествия 17 июля 2023, 15:28 Житель Челябинска проломил череп шестимесячной дочери

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В Челябинской области мужчина проломил череп шестимесячной дочери во время ссоры с женой. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на правоохранительные органы.

Случай произошел накануне в городе Карталы. Во время конфликта челябинец пытался ударить жену, но промахнулся и попал по девочке. У ребенка диагностировали закрытый перелом теменной кости.

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По факту случившегося возбудили уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.