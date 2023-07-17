17 июля 2023, 15:28
Житель Челябинска проломил череп шестимесячной дочери
В Челябинской области мужчина проломил череп шестимесячной дочери во время ссоры с женой. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на правоохранительные органы.
Случай произошел накануне в городе Карталы. Во время конфликта челябинец пытался ударить жену, но промахнулся и попал по девочке. У ребенка диагностировали закрытый перелом теменной кости.
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По факту случившегося возбудили уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
Уголовное дело
Челябинская область
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