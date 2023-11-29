Происшествия 29 ноября 2023, 14:37 Житель Челябинска предстанет перед судом за угрозы массажистке после отказа в интиме

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Уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Челябинска, направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчину обвиняют по статье «Угроза убийством». Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Согласно данным надзорного ведомства, фигурант, находясь в состоянии опьянения, пришел в SPA-салон на массаж. Во время процедуры он попытался склонить сотрудницу к интиму, но получил отказ.

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Тогда челябинец достал пистолет и высказал угрозы в адрес женщины. Потерпевшей удалось сбежать и вызвать полицию. Агрессора задержали.