Происшествия 27 марта 2024, 12:09 Житель Челябинска получил три года колонии за попытку забить собутыльницу вилкой

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Суд вынес приговор 41-летнему жителю Челябинска, который попал под статью за нападение на собутыльницу. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Установлено, что во время застолья между фигурантом и его знакомой разгорелся конфликт. В ходе ссоры злоумышленник ударил женщину вилкой в шею, после чего несколько раз ранил ножом.

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Мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.