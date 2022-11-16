Происшествия 16 ноября 2022, 18:51 Житель Челябинска погиб в лесу по дороге из села в город

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Мужчина насмерть замерз, пытаясь добраться пешком из села Долгодеревенское в Челябинск. Его тело нашли в лесу, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-центр поисково-спасательной службы региона.

По данным телеканала «Царьград», погибший вышел из поселка вечером. В какой-то момент он перестал отвечать на звонки родственников. После этого те обратились за помощью. На следующий день труп пропавшего мужчины нашли в лесу, уточнил сайт «Дни.ру».

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«Днем тело погибшего обнаружено кинологическим расчетом ПСС области и передано сотрудникам полиции», — рассказали в пресс-службе.

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