Житель Челябинска отравился грибами и впал в кому

«Вечером 25 августа поступил вызов к родителям, а через две минуты к их 33-летней дочери, которая жила отдельно. Поводом для вызова стало отравление пищей, грибами», — заявили в пресс-службе.

Глава семейства впал в кому, у жены состояние эйфории, а также есть галлюцинации, дочка отравилась. Пострадавших доставили в городскую больницу № 5.

Отмечается, что ядовитые грибы можно спутать со съедобными.