26 августа 2020, 13:01
Житель Челябинска отравился грибами и впал в кому
Семья из Челябинска отравилась грибами-зонтиками. По данным пресс-службы горздрава, 63-летний мужчина, его жена и дочь доставлены в больницу. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
«Вечером 25 августа поступил вызов к родителям, а через две минуты к их 33-летней дочери, которая жила отдельно. Поводом для вызова стало отравление пищей, грибами», — заявили в пресс-службе.
Глава семейства впал в кому, у жены состояние эйфории, а также есть галлюцинации, дочка отравилась. Пострадавших доставили в городскую больницу № 5.
Отмечается, что ядовитые грибы можно спутать со съедобными.