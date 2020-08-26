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    26 августа 2020, 13:01

    Житель Челябинска отравился грибами и впал в кому

    Анастасия Кременчугская

    Семья из Челябинска отравилась грибами-зонтиками. По данным пресс-службы горздрава, 63-летний мужчина, его жена и дочь доставлены в больницу. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    «Вечером 25 августа поступил вызов к родителям, а через две минуты к их 33-летней дочери, которая жила отдельно. Поводом для вызова стало отравление пищей, грибами», — заявили в пресс-службе.

    Глава семейства впал в кому, у жены состояние эйфории, а также есть галлюцинации, дочка отравилась. Пострадавших доставили в городскую больницу № 5.

    Отмечается, что ядовитые грибы можно спутать со съедобными.

    Новости SMI.FM