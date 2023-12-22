Происшествия 22 декабря 2023, 11:44 Житель Челябинска напал на водителя маршрутки

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В Челябинске правоохранители задержали мужчину, который напал на водителя маршрутки, угрожая ему ножом. Случай произошел в четверг, 21 декабря, написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Пассажиры транспортного средства рассказали, что мужчина ранил водителя, а затем скрылся с места преступления. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

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В отношении подозреваемого заведено уголовное дело.