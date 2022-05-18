Житель Челябинска избил свою дочь-первоклассницу рядом со школой

Житель Челябинска избил свою дочь, которая обучается в первом классе. Это произошло рядом с образовательным центром № 7 в микрорайоне Академ Riverside. Об этом сообщили «Новые извести» со ссылкой на издание 74.RU.

Свидетели смогли снять случившееся на камеру. Мужчина нанес ребенку несколько ударов по голове. Кроме того, он толкнул и пнул девочку перед тем, как посадить в машину.

«Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних проводят мероприятия по установлению данной семьи с целью ее проверки. Сотрудники полиции выехали в школу, которую, предположительно, посещает данный ребенок», — сообщили в городском управлении МВД.